Les Titans prolongent le contrat de Matt Cassel

NASHVILLE - Les Titans du Tennessee ont prolongé le contrat du quart substitut Matt Cassel une semaine avant qu'il ne soit admissible à l'autonomie.

L'équipe en a fait l'annonce jeudi. Cassel devrait donner un coup de main aux Titans pendant le programme hors saison du club, tandis que Marcus Mariota se remet d'une fracture à la jambe droite.



Le vétéran de 12 saisons a disputé quatre rencontres pour les Titans la saison dernière, dont le dernier match de la campagne, une victoire de 24-17 contre les Texans de Houston. Il a complété 30 de ses 51 passes pour 284 verges, deux touchés et deux interceptions.



En carrière, Cassel a amorcé 80 de ses 108 matchs et a massé 17 287 verges de gains par la passe et 103 touchés. Choix de septième tour des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2008, Cassel a aussi joué avec les Chiefs de Kansas City, les Vikings du Minnesota, les Bills de Buffalo et les Cowboys de Dallas.



L'entraîneur-chef des Titans, Mike Mularkey a déclaré mercredi que Mariota utilise maintenant une botte protectrice après avoir dû se déplacer pendant quelques semaines avec un triporteur. Mularkey a toutefois refusé d'avancer une date de retour pour son quart, précisant que l'objectif est qu'il soit le partant pour le premier match de la saison.