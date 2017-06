NFL: Eric Decker est libéré par les Jets

NEW YORK - Les Jets de New York ont officiellement libéré l'ailier espacé Eric Decker, lundi, six jours après avoir dit qu'il en serait ainsi à moins d'un échange.

Le vétéran de 30 ans devient donc joueur autonome. Son départ permet aux Jets de garder 7,25 M $.



Decker a inscrit 19 touchés en trois saisons avec les Jets, captant 163 passes, pour 2183 verges. Une blessure à l'épaule l'a limité à trois matches l'an dernier.



Le natif du Minnesota a passé les quatre premières années de sa carrière avec les Broncos de Denver, récoltant 33 touchés.