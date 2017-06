Rob Gronkowski dans un vidéoclip «sexy»

(98,5 Sports) - En attendant le début de la prochaine saison dans la NFL...

Après avoir fait des apparitions dans quelques films au cinéma, l'ailier rapproché des Patriots de la Nouvelle-Angleterre obtient un rôle de choix dans le tout nouveau vidéoclip du DJ électro américain 3LAU.

Dans la chanson, «On My Mind ft. Yeah Boy», Gronk lave une voiture et participe à une bataille d'oreillers sur un trampoline avec de jolies demoiselles.

Il sert également de plateau à sushis.

Bref, il est dans son élément.

Selon le US Weekly, les recettes de la chanson de 3LAU seront versées à L'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), une organisation indépendante ayant pour mission de «défendre et préserver les droits et libertés individuelles garanties à chaque personne par la Constitution des États-Unis».