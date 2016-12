Rouge et Noir: tous les entraîneurs seront de retour, incluant Campbell

OTTAWA - L'entraîneur-chef du Rouge et Noir Rick Campbell et tous ses adjoints seront de retour la saison prochaine, après avoir guidé Ottawa à la victoire lors du match de la coupe Grey, le mois dernier.

Campbell entamera une quatrième saison au gouvernail. Il a aidé les siens à se rendre au match ultime en 2015 et 2016.



Le 27 novembre, le Rouge et Noir a triomphé 39-33 en prolongation devant les Stampeders de Calgary, au BMO Field de Toronto.



«C'est excitant de savoir que l'on comptera sur tous les mêmes entraîneurs, a dit Campbell. Leur travail acharné et leur dévouement nous a beaucoup aidés à remporter la coupe Grey. Cette continuité nous permet de continuer à grandir en vue d'assembler une équipe gagnante pour 2017.»



Le personnel de Campbell inclut Jaime Elizondo (coordonnateur offensif), Mark Nelson (coordonnateur défensif), Bob Dyce (unités spéciales), Bryan Chiu (ligne offensive), Leroy Blugh (ligne défensive), Travis Moore (ailiers espacés), Ike Charlton (demis défensifs), Derek Oswalt (secondeurs), Beau Walker (adjoint à l'attaque) et Patrick Bourgon (adjoint aux entraîneurs).