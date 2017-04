S.J. Green échangé aux Argonauts

MONTRÉAL - Les Alouettes de Montréal ont échangé le receveur de passes S.J. Green aux Argonauts de Toronto en retour d'un choix de sixième tour au repêchage de 2017, ainsi qu'un choix conditionnel en 2018.

Le footballeur de six pieds trois, 220 livres, a joué 10 saisons avec les Alouettes, captant 444 passes pour des gains de 6626 verges, en plus d'inscrire 42 touchés en 116 rencontres.



Il a remporté la coupe Grey en deux occasions, en 2009 et en 2010, cumulant 102 verges sur neuf attrapés lors de la finale de 2010.



Green a récolté plus de 1000 verges par la passe en quatre occasions: de 2011 à 2013, ainsi qu'en 2015. Il a connu sa meilleure campagne en 2013, alors qu'il avait capté 83 passes pour 1197 verges et 13 touchés.



L'an dernier, Green a subi une sérieuse blessure au genou lors du deuxième match de la saison. Des déchirures complètes du ligament collatéral interne, du ligament croisé postérieur, du ligament croisé antérieur, ainsi que du ménisque du genou droit ont mis fin prématurément à sa saison.



Green aura 32 ans le 20 juin prochain.