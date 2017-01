Sans pitié pour les Packers, les Falcons vont au Super Bowl

ATLANTA - Les Falcons d'Atlanta participeront au Super Bowl pour la deuxième fois de leur histoire à la suite d'une écrasante victoire de 44-21 face aux Packers de Green Bay, dimanche, en finale de l'Association nationale de la NFL.

Matt Ryan a lancé quatre passes de touché, dont une sur un jeu spectaculaire de 73 verges du receveur Julio Jones.

La défensive des Falcons a aussi eu son mot à dire en limitant les dégâts contre le quart Aaron Rodgers et l'offensive des Packers.



Rodgers a accumulé 287 verges de gains et trois passes de touché. Il a été victime d'une interception. Cependant, les Falcons ont été en mesure d'appliquer de la pression sur Rodgers et de provoquer deux revirements. Rodgers a été déclassé par Ryan, qui a même couru sur 14 verges pour inscrire un majeur.



Les Falcons affronteront maintenant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ou les Steelers de Pittsburgh au Super Bowl LI, le 5 février, à Houston.



La seule autre participation des Falcons au Super Bowl remonte à la campagne 1998. Ils avaient alors perdu 34-19 face aux Broncos de Denver.



Les Packers ont vu leur saison prendre fin en finale de l'Association Nationale pour une deuxième fois en trois saisons.