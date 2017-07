Spencer et Harris du Rouge et Noir obtiennent une mention d'honneur

TORONTO - Deux joueurs de l'offensive du Rouge et Noir d'Ottawa, Diontae Spencer et Trevor Harris, figurent au tableau d'honneur de la Ligue canadienne de football cette semaine. L'autre mention est allée au demi inséré Weston Dressler des Blue Bombers de Winnipeg.

Spencer a inscrit deux touchés et a totalisé des gains de 351 verges lors d'un revers de 43-39 du Rouge et Noir aux mains des Stampeders de Calgary, au Stade McMahon.



En plus de ses 244 verges sur des retours de botté, Spencer a aussi capté trois passes pour des gains de 107 verges.



Le quart-arrière Trevor Harris a pour sa part complété 27 de ses 35 passes pour des gains de 425 verges et deux touchés.



Après deux semaines à la saison, Harris occupe le deuxième rang de la LCF avec des gains de 725 verges par la passe, et il mène la Ligue avec cinq passes de touché, une statistique qu'il partage avec les quarts Bo Levi Mitchell et Kevin Glenn.



Weston Dressler a réussi deux touchés pour aider les Blue Bombers de Winnipeg à l'emporter 43-40 en deuxième prolongation face aux Roughriders de la Saskatchewan, gâchant la fête pour l'ouverture du nouveau Mosaic Stadium.



Il a capté six passes pour des gains de 124 verges et récolté récolté 22 verges au sol.