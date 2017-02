Super Bowl: 30 000$ US pour un billet

(98,5 Sports) - Le prix des billets pour assister au Super Bowl ne cesse de grimper à quelques heures du match tant attendu.

Le prix moyen, pour un seul billet, oscille autour de 4500 $US.

Pour ceux qui ont les poches un peu plus creuses, un revendeur offre deux billets dans la section 127 en plein milieu du terrain sur SeatGeek. Le coût? 28 600 $US pour chaque billet, incluant les frais et la livraison.

Sur StubHub, un autre site de revente, vous pouvez obtenir les sièges dans la mezzanine derrière la zone des buts pour la modique somme de... 99 000$ US.

Le siège le moins cher était de 3059 $US vers 14 heures, vendredi, sur SeatGeek. À ce prix-là, vous êtes dans les hauteurs du NRG Stadium, dans la section 616.

Il s'agit certainement de l'un des pires sièges.

Mais bon, vous assistez quand même à l'événement le plus regardé annuellement dans le monde!

Et, peut-être, à la cinquième victoire de Tom Brady au Super Bowl.