Super Bowl: Madden prédit une victoire des Patriots (vidéo)

Une simulation du Super Bowl sur le jeu vidéo Madden 17 d'EA Sports prédit que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre soulèveront le trophée Vince-Lombardi.

Selon cette simulation, les Pats viendront de l'arrière pour inscrire une victoire de 27-24 aux dépens des Falcons d'Atlanta.

Tom Brady serait élu joueur par excellence de cette rencontre avec 30 passes complétées en 39 tentatives pour 305 verges et trois touchés.

Au cours de cette simulation, les Falcons prendraient rapdiement les devants sur une passe de touché à Tevin Coleman. Cette avance n'aurait pas tenu longtemps, alors que Brady rejoindrait Chris Hogan sur 38 verges pour niveler la marque.



Les Falcons reprendraient les devants grâce à une course de cinq verges de Devonta Freeman jusque dans la zone des buts. Après avoir échangé des placements, les deux clubs rentreraient au vestiaire avec les Falcons en avant 17-10.



Mais les Patriots renverseraient la vapeur au retour de la pause. Une passe de touché à Dion Lewis et un placement leur permettraient de prendre les devants 20-17. Matt Ryan répondrait par contre avec une passe de 12 verges à Mohamed Sanu pour le majeur, qui porterait la marque à 24-20.



Avec moins de quatre minutes à jouer, Brady orchestrerait la remontée. Avec un quatrième jeu et quatre verges à franchir et seulement 20 secondes au cadran, ilrejoindrait alors Julian Edelman pour le touché gagnant.



Ryan compléterait 24 de ses 36 passes pour 287 verges, deux touchés, mais également une interception.