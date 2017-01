Tom Brady et les Patriots disposent facilement des Dolphins 35-14

MIAMI — Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont conclu leur saison avec une fiche parfaite à l'extérieur, et ils espèrent que leur prochain voyage soit au Super Bowl. Tom Brady a amassé 276 par la voie des airs et il a lancé trois passes de touché et les Patriots se sont assurés de l'avantage du terrain pendant toute la durée des séries en défaisant les Dolphins de Miami 35-14, dimanche.



Les Patriots détenaient une avance de 20-0 à la fin de la première demie et ils ont mis un frein aux espoirs de remontée des Dolphins lorsque Julian Edelman a inscrit un touché de 77 verges et Shea McClellin a ramené un échappé sur 69 verges pour un majeur.



Les Patriots (14-2), qui s'étaient déjà assurés d'une semaine de congé en séries, sont devenus la neuvième équipe depuis 1972 à être invaincue à l'étranger en une saison. Ils ont tout donné, comme l'avait annoncé l'entraîneur-chef Bill Belichick plus tôt cette semaine.



≪C'est important d'avoir toujours la pédale au plancher≫, a dit Brady.



Les Dolphins (10-6), défaits pour seulement une deuxième fois au cours des 11 dernières parties, avaient déjà leur laissez-passer pour les séries dans l'Américaine et ils prendront part à un premier match éliminatoire depuis 2008, contre les Steelers à Pittsburgh.



≪Il faut tourner la page, a mentionné le demi de sûreté Michael Thomas. Nous sommes toujours en éliminatoires. L'an dernier, au même moment, nous devions rentrer à la maison.≫



Si les Dolphins surprennent les Steelers, ils affronteront de nouveau les Patriots dans deux semaines.



≪J'ai vraiment hâte≫, s'est exclamé l'ailier espacé des Dolphins Jarvis Landry.



Ayant perdu leurs trois derniers affrontements contre les Dolphins, les Patriots ont tôt fait de mettre fin à cette vilaine séquence. Pendant qu'ils menaient 20-0, ils avaient également l'avantage 238 à 30 pour les verges totales et 17 à un au chapitre des premiers essais.



≪Pour une raison ou une autre, ç'a toujours été un endroit hostile, a confié Brady. Mais nous avons trouvé une façon de vaincre une bonne équipe de football.≫



Les Dolphins ont réduit l'écart à 20-14 grâce à deux séquences à l'attaque de 75 verges, mais Edelman a capté une passe de Brady et il s'est sauvé pour le plus long touché de sa carrière.



Brady a complété 25 de ses 33 passes et il n'a commis aucun revirement. Sa cible de choix, Edelman, a obtenu 151 verges, un sommet en carrière, sur huit réceptions.



≪Il fera partie du Temple de la renommée, a rappelé l'entraîneur-chef des Dolphins Adam Gase. Ça arrive. Souvent.≫



Matt Moore a réussi 24 de ses 34 tentatives par la voie des airs et il a amassé 205 verges pour les Dolphins.