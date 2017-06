Top 8 des trophées du sport

Henry Burris et la Coupe Grey visiteront Londres le 1er juillet/LCF.CA

(98,5 Sports) - La Coupe Grey traversera l'Atlantique pour la Fête du Canada.

Le premier juillet, sur Trafalgar Square à Londres, les passants et les partisans de la LCF qui vivent à l’étranger pourront admirer l'un des plus vieux trophées du sport professionnel.

Cette activité organisée en Angleterre dans le cadre des festivités spéciales du 150e anniversaire du Canada proposera également aux intéressés de visionner un match de la Ligue canadienne (Rough Riders vs Blue Bombers) en compagnie du joueur par excellence de la dernière Coupe Grey, Henry Burris.

«La Coupe Grey est le trophée des partisans, et le fait de l’amener outre-mer en compagnie d’un des plus grands joueurs de notre sport permettra de créer une expérience mémorable pour ceux qui participeront aux festivités», a déclaré Christina Litz, vice-présidente principale, marketing et contenus de la LCF.

Avec la LCF