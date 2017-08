Tovell et Blanc: lueurs d'espoirs dans la râclée

MONTRÉAL - Les Alouettes de Montréal ont beau avoir subi une gênante défaite et avoir perdu l'exclusivité du premier rang de la section Est de la Ligue canadienne de football, il y avait malgré tout des éléments positifs à souligner lors de l'entraînement, mardi.

Bien que l'attaque, la défensive et les unités spéciales aient été complètement dominées samedi, dans un cuisant revers de 38-6 aux mains des Argonauts de Toronto, le secondeur Dominique Tovell et le polyvalent Jean-Samuel Blanc ont su se distinguer.

Tovell, une recrue de 25 ans, a réussi le seul touché des Alouettes lorsqu'il a intercepté une passe du quart Ricky Ray avant de ramener le ballon sur une distance de 61 verges. Qui avait mis la table pour ce larcin en faisant dévier la passe de Ray? Il s'agissait bien sûr de Blanc, qui en a aussi profité pour réussir un premier sac dans la LCF.



«En défensive, Dominique a très bien joué et Jean-Samuel a appliqué une excellente pression, a affirmé l'entraîneur-chef des Alouettes, Jacques Chapdelaine. Ce sont deux jeunes joueurs qui amènent beaucoup d'énergie dans leurs actions et nous sommes très satisfaits de leurs performances.»



Depuis le début de la saison, Chapdelaine et le coordonnateur défensif Noel Thorpe utilisent Tovell à toutes les sauces et ce dernier a bien répondu en réussissant 43 plaqués défensifs en huit parties, ce qui le place au deuxième rang à ce chapitre chez les Alouettes, et au septième échelon de la LCF.



Le parcours de Blanc est plus particulier, lui qui a amorcé le camp en tant que centre-arrière avant d'être muté en défensive, mais le Montréalais de 26 ans est très heureux d'obtenir un peu plus de responsabilités au sein de la formation montréalaise.



«Il y a deux semaines, j'ai eu des répétitions en défensive et avec des joueurs d'expérience, alors je me sentais plus à l'aise samedi, a-t-il exprimé. D'être aux côtés de joueurs comme John Bowman, Chip Cox ou Kyries Hebert, ça te donne le goût de leur montrer ce dont tu es capable. Dans ma carrière, j'ai souvent alterné entre l'attaque et la défensive. En ce moment, je donne tout ce que je peux en défensive et je suis content d'être ici.»