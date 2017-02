Un autre joueur des Pats refuse de rencontrer Trump

(98,5 Sports) - Martellus Bennett ne sera pas le seul membre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre à bouder la visite de la Maison-Blanche.

Son coéquipier Devin McCourty a lui aussi confirmé qu'il n'avait pas envie de rencontrer Donald Trump.

«Je n'irai pas à la Maison-Blanche, a confirmé le demi de sûreté dans un échange de textos avec TIME. La principale raison, c'est que je ne m'y sens pas accepté. Le président a tellement d'idées arrêtées et de préjugés alors je crois que certaines personnes vont se sentir acceptées, et d'autres non.

«Je ne suis pas capable de m'imaginer aller là-bas.»

L'ailier rapproché des Patriots, Martellus Bennett, a été le premier joueur des Pats dimanche à signifier son intention de ne pas rencontrer le 45e président des États-Unis.

La liste pourrait s'allonger d'ici à ce que la Maison-Blanche envoie la carte d'invitation officielle. Cette rencontre devrait avoir lieu dans les prochains mois.

Pas une première

C'est arrivé à quelques reprises par le passé que des joueurs, pour une raison ou une autre, se désistent.

À la suite de leur victoire contre les Seahawks de Seattle, Tom Brady n'avait pas rencontré le président Barack Obama. Il avait prétexté avoir une séance importante d'entraînement, mais il avait été aperçu dans un magasin Apple à New York.

L'ex-gardien des Bruins de Boston, Tim Thomas, avait cité des différends politiques pour expliquer son absence en 2012 suivant la conquête de la coupe Stanley de son équipe.