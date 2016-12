Championnat HanaBank: Alison Lee est aux commandes par trois coups

La golfeuse Alison Lee/Lee Jin-man / The Associated Press

INCHEON, Corée, République de - Alison Lee a joué 68 pour prendre trois coups d'avance en tête au Championnat HanaBank de la LPGA, samedi.

Son oiselet au 18e était son sixième de la journée. La Californienne de 21 ans est en quête d'une première victoire.



Sa plus proche rivale est une compatriote, Brittany Lang (72).



«Je frappe bien la balle depuis le début du tournoi, a dit Lee. Je me donne beaucoup d'occasions d'oiselet, même si j'aurais dû être encore plus opportuniste.»



Lee a un total de 203, soit 13 coups sous la normale sur un parcours conçu par Jack Nicklaus. Elle est en à sa deuxième saison chez les pros.



La Sud-Coréenne In-Kyung Kim est troisième après un 69, à 207. Victorieuse en Chine il y a deux semaines, elle a aussi remporté un tournoi en Allemagne, le mois dernier.



Un 69 a approché l'Espagnole Carlota Ciganda à cinq coups de la meneuse, tandis que l'Américaine Cristie Kerr fait partie d'un trio à 209, résultat d'un 72.



L'Ontarienne Brooke Henderson (78) a connu sa pire ronde de la saison, huit bogueys la faisant glisser au 60e rang (221). Elle a obtenu deux oiselets, mais son score gobal est passé de moins 1 à plus 5.