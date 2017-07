Choi et Kang sont à égalité au premier rang au Championnat féminin KPMG

OLYMPIA FIELDS, Illinois - Au terme de la troisième ronde à Olympia Fields, Chella Choi domine le sommet du classement général du Championnat KPMG de la LPGA grâce à une performance sans bavure.

Le genre de performance qui aide à remporter un tournoi majeur.



Choi n'a commis aucun boguey et elle a remis une carte de 67 (moins-4) pour rejoindre Danielle Kang au premier rang.

Kang a réussi un oiselet au 18e trou, tout comme Choi, pour terminer sa journée avec un 68. Les deux golfeuses revendiquent un pointage cumulatif de moins-10, à l'aube de la dernière ronde.



Elles tenteront de remporter une première victoire dans un tournoi majeur.



Jiyai Shin s'est propulsée en troisième position grâce à une excellente ronde de 64, la meilleure de la journée. Elle accuse deux coups de retard derrière les meneuses.



Shin, une ancienne numéro un mondial et gagnante de deux tournois majeurs, a ouvert la machine après avoir réussi un oiselet au neuvième trou. Elle a conclu la troisième ronde en réussissant cinq oiselets à ses huit derniers trous.



La Canadienne Brooke M. Henderson, qui a remporté cet événement l'année dernière, a inscrit un 69 à sa carte pour une deuxième journée consécutive et elle occupe le quatrième échelon, à moins-7.



Sei Young Kim partageait la tête avec Kang après la deuxième ronde, mais elle a glissé de quelques rangs en vertu d'une ronde de 72.



Alena Sharp, l'autre représentante de l'unifolié, a joué 69 et elle se retrouve à égalité en 27e place, à moins-2.