Dawn Coe-Jones meurt du cancer

TORONTO - La golfeuse canadienne Dawn Coe-Jones est décédée d'un cancer à l'âge de 56 ans.

Golf Canada a fait savoir qu'elle a rendu l'âme dans un centre de soins palliatifs près de son domicile de Tampa, en Floride.



Coe-Jones a fait partie du circuit de la LPGA de 1984 à 2008, remportant trois victoires de 1992 à 1995.



« Je suis très fière de ma carrière, a dit Coe-Jones en 2008. Je souhaite à tout le monde de gagner, ne serait-ce qu'une fois. C'est une sensation merveilleuse que d'être la meilleure une fois. J'ai eu la chance de le vivre en trois occasions. »



Coe-Jones a amassé plus de 3,3 M$ en bourses, finissant 44 fois dans le top 10. Son meilleur score a été un 63 à la Classique Safeco, en 1998.



Native de Lake Cowichan, près de Vancouver, elle a fait son entrée au Panthéon canadien du golf en 2003.



Sur Twitter, l'Ontarien Mike Weir a dit de Coe-Jones qu'elle était « une grande joueuse et une grande compétitrice, en plus d'être une dame formidable ».

Sad to hear the news of Dawn Coe-Jones passing away last night! Great player & competitor & wonderful lady! — Weirsy (@MikeWeir) November 12, 2016



Un autre golfeur canadien, David Hearn, a indiqué au même endroit qu'il est « très attristé par le décès de Dawn Coe-Jones. Elle a inspiré beaucoup de gens au Canada. Tu nous manqueras Dawn. »



« Une vraie ambassadrice pour notre sport. Repose en paix », a ajouté Annika Sorenstam, qui a sa place au Temple de la renommée du golf.

So sad to hear the passing of @LPGA Dawn Coe Jones. A true competitor, ambassador of the game. She will he missed #RIP ?? — Annika Sorenstam (@ANNIKA59) November 12, 2016



Dawn Coe a épousé Jimmy Jones en 1992 et de leur union est né leur fils James, trois ans plus tard.