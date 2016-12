Doug Garwood signe sa première victoire sur le circuit des Champions

CARY, N.C. — Doug Garwood a décroché son premier titre sur le circuit des Champions en remportant le Championnat SAS, dimanche, grâce à une carte de 64, huit coups sous la normale. Garwood, 53 ans, a gagné à son 44e départ sur le circuit réservé aux joueurs de 50 ans et plus. Il a terminé le tournoi à moins-16 au Prestonwood Country Club.



Langer, qui avait deux coups de priorité sur Garwood à l'aube de la ronde finale, a joué 70 et a terminé deuxième.



Garwodd a réussi des oiselets sur les trois derniers trous du neuf d'aller pour jouer 30. Il a poursuivi sur sa lancée sur le neuf de retour en en ajoutant un au 10e, au 13e et au 16e trous avant de commettre un boguey au 18e.



Le champion a empoché 315 000$ pour monter au 19e rang sur la liste des gains monétaires avec 798 744$.



Les 72 premiers joueurs ont mérité une place au premier tournoi des éliminatoires de la Coupe Charles Schwab, qui se déroulera à Sherwood en Californie du 28 au 30 octobre.



Le Canadien Stephen Ames a terminé à égalité au 19e rang à moins-5 tandis que son compatriote Rod Spittle a conclu au 55e échelon à plus-1. Les deux participeront au premier tournoi éliminatoire.