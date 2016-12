Dustin Johnson: golfeur de l'année de la PGA

NAPA, Californie - Le premier sacre en tournoi majeur de Dustin Johnson n'a représenté qu'une infime partie de sa saison de rêve sur le circuit de la PGA, couronnée du titre de golfeur de l'année, qui lui a été remis mardi.

Johnson a balayé les plus grands honneurs du circuit, qui portent tous les noms de ses plus grands golfeurs. Il a remporté le prix Jack-Nicklaus à titre de golfeur de l'année, l'Arnold-Palmer, remis au meilleur boursier, ainsi que le Byron-Nelson, pour le plus bas pointage moyen ajusté.



Il avait précédemment mis la main sur le titre de golfeur de l'année selon les points amassés, ainsi que le trophée Vardon, pour le plus bas pointage moyen.



L'Américain de 32 ans a mis fin à une série de performances décevantes en tournois majeurs en remportant l'Omnium des États-Unis à Oakmont dans des circonstances extraordinaires. En raison d'une hésitation de la USGA au sujet d'une violation potentielle des règles, Johnson a disputé les sept derniers trous en ne sachant pas s'il allait être pénalisé. Il s'est assuré que ça ne change rien au final.



Il a enchaîné avec une victoire au Championnat mondial du golf, à Firestone, ainsi que le Championnat BMW, à Crooked Stick.