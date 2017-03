Golf: le numéro un mondial à la hauteur

MEXICO - Dustin Johnson n'a pas commis d'erreurs au dernier neuf et il a remporté le Championnat du Mexique, dimanche, à son premier tournoi en tant que golfeur classé au premier rang mondial.

Johnson s'est sorti d'une fosse de sable au 18e trou et il a placé sa balle sur le milieu du vert pour réussir un aigle et remettre une carte de 68 (moins-3). Son pointage cumulatif de moins-14 lui a permis de devancer par un coup l'Anglais Tommy Fleetwood.



Johnson est devenu le cinquième joueur de l'histoire à gagner un tournoi à ses débuts en tant que numéro un au monde.



Fleetwood a réussi un coup roulé d'une distance de 40 pieds pour l'oiselet au 18e trou et il a joué 66. Il s'est assuré d'une place pour le Tournoi des Maîtres.



Ross Fisher a remis une carte de 65, la meilleure de la journée avec Brandt Snedeker, et Jon Rahm a joué 68. Les deux golfeurs ont terminé à égalité en troisième position, à moins-12.



Le seul Canadien à prendre part au tournoi, Mackenzie Hughes, a inscrit un 70 sur sa carte et il a terminé à égalité avec cinq autres golfeurs au 32e rang, à moins-1.