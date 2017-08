Henrik Stenson se donne une priorité d'un coup

GREENSBORO, Caroline du Nord - Henrik Stenson a remis une carte de 66, moins 4, et il s'est donné une avance d'un coup au sommet du classement du Championnat Wyndham, samedi.

Le champion de la Coupe FedEx en 2013 et gagnant de l'Omnium britannique en 2016 totalise 194, moins 16, après trois rondes disputées sur le parcours de Sedgefield. Il s'agit du dernier tournoi de la saison du circuit de la PGA.



Webb Simpson, Kevin Na et Ollie Schniederjans se retrouvent à égalité au deuxième échelon. Na et Schniederjans ont joué 65 et Simpson, qui a remporté le tournoi à Sedgefield en 2011, a conclu la troisième ronde avec un 68.



Johnson Wagner complète le top-5 en vertu d'une ronde de 65, qui lui confère un score cumulatif de moins-14.



Brad Fritsch est le Canadien le mieux classé du tournoi. Il a joué 70 et il est à égalité au 33e rang, à moins-7. À un coup de lui se retrouve son compatriote Nick Taylor (68). David Hearn a glissé jusqu'en 70e position en raison d'une ronde de 73.