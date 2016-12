Jay Haas prend les commandes de la Classique Toshiba grâce à une ronde de 63

NEWPORT BEACH, Calif. - Jay Haas a remis une carte de 63 (moins-8) pour prendre une avance de cinq points à la Classique Toshiba, samedi, le plaçant en bonne position pour devenir le deuxième gagnant le plus âgé de l'histoire du circuit des Champions de la PGA.

À 62 ans, 10 mois et sept jours — dimanche — Haas ne serait devancé que par Mike Fetchick, qui avait remporté l'Invitation Hilton Head Seniors, en 1985, à 63 ans. Gary Player est actuellement le deuxième plus âgé, lui qui avait triomphé à la Classique Northville Long Island, en 1998, à 62 ans, neuf mois et 22 jours.

Haas a joué 36 trous et il n'a toujours pas commis de boguey. Au terme de la première ronde, vendredi, il avait remis une carte de 64 pour partager la tête avec Billy Mayfair. Haas a remporté le dernier de ses 17 titres chez les séniors en 2014.

Grâce à un pointage cumulatif de moins-15, il devance Fred Funk, qui a joué 65.

John Daly a terminé la deuxième ronde avec un 66 et il se retrouve à moins-9. Après avoir réussi un oiselet à chacun des cinq derniers trous, vendredi, Daly a amorcé la deuxième ronde avec deux oiselets et un aigle. Il prend part à un 14e tournoi chez les séniors et il a trois top-20 à sa fiche sur le circuit des Champions.

Grant Waite (65), Ian Woosnam (66), Doug Garwood (66), Billy Andrade (66) et Bart Bryant (66) accompagnent Daly dans le groupe de joueurs se retrouvant à moins-9.

Le champion en titre, Duffy Waldorf, est à égalité au 14e rang, à moins-7, en vertu d'une ronde de 68.

Bernhard Langer, qui a gagné quatre fois cette saison, ne participe pas au tournoi. Il est le meneur au chapitre des gains monétaires et au classement de la coupe Charles Schwab.

Le Canadien Rod Spittle a connu la deuxième meilleure ronde de la journée (64) et il est à égalité au neuvième rang avec quatre autres golfeurs, à moins-8. Ses compatriotes Stephen Ames (69) et Jim Rutledge (68) se retrouvent respectivement en 42e et 45e positions.