John Daly signe une première victoire sur le circuit des Champions

THE WOODLANDS, Texas - John Daly a remporté l'Invitation Insperity, dimanche, signant ainsi une première victoire en carrière sur le circuit des Champions.

Daly a commis des bogueys sur chacun de ses trois derniers trous, mais son pointage de 69 (moins-3) a été suffisant pour qu'il devance Kenny Perry et Tommy Armour III par un coup.



Âgé de 51 ans, Daly n'avait rien gagné depuis l'Invitation Buick, en 2004. Il a terminé le tournoi présenté à The Woodlands à moins-14.



Après avoir vu sa balle tomber dans la coupe au 18e trou, Daly a agité le poing avant de recevoir une douche de champagne de la part de ses amis, dont le golfeur Esteban Toledo.



Perry a joué 69 et Armour, 67.



Stephen Ames, de Calgary, a bouclé sa ronde en 70 coups pour conclure à égalité au 13e rang à moins-7.