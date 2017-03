Johnson et Rahm poursuivent leur domination

AUSTIN, Texas - Dustin Johnson et Jon Rahm ont accédé aux demi-finales du Championnat par trous de la PGA, samedi, gardant l'espoir de voir un affrontement en finale entre le numéro un mondial et la jeune vedette espagnole.

Johnson a perdu une avance de trois coups à l'amorce du deuxième neuf et pour une première fois en 71 trous à ce tournoi, il se retrouvait à égalité dans un match. Il a cependant répliqué en inscrivant deux oiselets pour vaincre le Suédois Alex Noren 3-et-2.



Rahm a été si dominant dans ses deux duels de la journée qu'il a éliminé ses deux adversaires, le Danois Soren Kjeldsen et l'Américain Charles Howell III, au 14e trou. La recrue de 22 ans n'a toujours pas eu l'occasion de s'élancer sur le tertre de départ du 18e trou, sur le parcours du Club de golf d'Austin.



Le Japonais Hideto Tanihara a pour sa part eu le meilleur sur l'Anglais Ross Fisher au compte de 4-et-2. Il aura maintenant rendez-vous avec Johnson.



Rahm se mesurera quant à lui à l'Américain Bill Haas, qui a montré la porte de sortie à son compatriote Phil Mickelson en l'emportant 2-et-1 en quarts de finale.



Plus tôt dans la journée, Johnson et Mickelson étaient passés en quarts de finale en ne tirant pas de l'arrière pour un quatrième match consécutif.



Mickelson, qui se retrouvait en finale pour une première fois depuis 2004, a triomphé 4-et-3 contre l'Australien Marc Leishman tandis que le meilleur joueur au monde a disposé de Zach Johnson par la marque de 5-et-4.