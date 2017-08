Justin Thomas vient de l'arrière et il triomphe au Championnat de la PGA

CHARLOTTE, N.C. — Justin Thomas est sorti de l'ombre et il a remporté le Championnat de la PGA pour ajouter son nom à la liste des bons jeunes golfeurs du circuit. Grâce à deux superbes coups sur le deuxième neuf, une approche calée pour un oiselet et un coup de fer-7 qui a atterri sur le vert après être passé par-dessus un obstacle d'eau, Thomas a remis une carte de 68 (moins-3) et il a devancé son plus proche poursuivant par deux coups.



Cette victoire au Championnat de la PGA allait comme un gant au golfeur de 24 ans et fils d'un ancien professionnel du circuit. Son père, Mike Thomas, a marché le long du vert du 18e trou jusque dans les bras de son fils, maintenant champion d'un tournoi majeur.



La semaine s'est amorcée alors que Jordan Spieth tentait de compléter un Grand Chelem en carrière en triomphant lors du dernier tournoi majeur qu'il lui manquait. Le jeune Texan se retrouvait aux abords du 18e vert à Quail Hollow, mais seulement pour célébrer la victoire de Thomas, un ami d'enfance depuis qu'ils ont 14 ans.



Alors que cinq joueurs se retrouvaient au plus fort de la course lors de la dernière heure de jeu, Thomas s'est propulsé en tête en calant une approche au 13e trou. Il a tenu son bout jusqu'à ce que ses rivaux s'essoufflent, petit à petit.



Hideki Matsuyama, qui voulait devenir le premier Japonais à gagner un tournoi majeur, s'est relevé après avoir commis deux bogueys consécutifs et il a réussi deux oiselets de suite, aux 14e et 15e trous, pour s'approcher à un coup du meneur. Ses espoirs ont toutefois basculé au 16e.



Thomas a réussi une normale tandis que Matsuyama a raté un coup roulé pour glisser à deux coups de la tête.



Thomas a ensuite effectué un magnifique coup de fer-7, qui a dépassé l'obstacle d'eau avant de s'arrêter à 15 pieds du trou. Il a réussi un oiselet et il a conclu sa ronde en commettant un boguey. Son pointage cumulatif de moins-8 a cependant été suffisant et il a été couronné champion d'un tournoi pour une quatrième fois cette année.



Kevin Kisner était le dernier golfeur à avoir une occasion de le rattraper, mais il a commis un boguey au 16e trou après avoir effectué trois coups roulés. Il a remis une carte de 74 et il a glissé à égalité en septième position.



Matsuyama a joué 72 et il a conclu l'événement à égalité au cinquième rang.



Louis Oosthuizen (70), Patrick Reed (67) et Francesco Molinari (67) se sont partagé la deuxième place, mais aucun des trois joueurs n'a réellement été en position de remporter le tournoi lorsqu'ils ont foulé le tertre du 18e trou.



Le Canadien Graham DeLaet a connu une bonne quatrième ronde. Il s'est hissé au septième échelon en vertu d'une carte de 69, ce qui lui a procuré un pointage cumulatif de moins-4.