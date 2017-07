L'Américain Jordan Spieth en tête par deux coups à l'Omnium britannique

SOUTHPORT, Royaume-Uni - L'Américain Jordan Spieth a entamé la dernière ronde de l'Omnium britannique avec trois bogueys en six trous, ce qui réduit son avance en tête à deux coups, à moins neuf.

Spieth est parvenu à saupoudrer un oiselet au cinquième trou. Il a joué la normale au deuxième trou. Il n'avait pas commis de boguey samedi, se donnant un coussin de trois coups au sommet du tableau.

Son plus proche poursuivant est son compatriote et compagnon de jeu, Matt Kuchar. Il a signé un oiselet, trois normales et deux bogueys.

Haotong Li épate

Le Chinois Haotong Li a épaté avec un 63, s'approchant à moins six. Il a inscrit sept oiselets, tout en évitant le boguey.

Branden Grace fait partie du groupe à moins trois, après sept trous. Il a établi le record du meilleur score en tournoi majeur samedi, ramenant une carte de 62.

McIlroy

En 10 trous, Rory McIlroy a toujours inscrit la normale sauf au neuvième (oiselet), se plaçant lui aussi à moins trois.

Austin Connelly, qui représente le Canada, est à moins deux à la suite de trois bogueys en sept trous.

Spieth, 23 ans, est en quête d'un premier titre à l'Omnium britannique. En 2015, il a été le vainqueur du Tournoi des maîtres et de l'Omnium des États-Unis.

Kuchar joue dans le dernier groupe d'un tournoi majeur pour la première fois de sa carrière, à 39 ans.

Le champion en titre Henrik Stenson affiche la normale après huit trous.

Un double boguey pour Garcia

Sergio Garcia, champion en titre du Tournoi des maîtres, a glissé en raison d'un double boguey s'ajoutant à deux bogueys, dimanche. Il a perdu 20 places et se trouve 38e, avec deux trous à disputer.

Plus tôt dans la journée, Wayne Rooney et d'autres joueurs d'Everton ont pris la pose avec la prestigieuse carafe remise au vainqueur du tournoi.