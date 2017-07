L'Américain Jordan Spieth remporte l'Omnium britannique

L'Américain Jordan Spieth lors de la dernière ronde de l'Omnium britannique, dimanche./Photo: The Associated Press / Peter Morrison

SOUTHPORT, Royaume-Uni - L'Américain Jordan Spieth a repris les commandes avec un coup d'éclat au 15e trou, dimanche, remportant finalement l'Omnium britannique par trois coups devant Matt Kuchar, son compatriote et compagnon de jeu.

Cette grande victoire au Royal Birkdale s'ajoute à des triomphes au Tournoi des maîtres et à l'Omnium des États-Unis, en 2015 dans les deux cas.

Spieth a épaté avec un aigle au 15e, après un boguey et un oiselet à ses trous précédents. Concrétisé avec un roulé de 50 pieds, le coup de théâtre l'a amené à moins 10 et dès le trou suivant, il a ajouté un oiselet, après une normale de Kuchar.

Le Texan qui aura 24 ans jeudi a conclu avec un oiselet et une normale de plus pour un 69 et un total de 268, à moins 12.

Spieth a finalement prévalu avec le même coussin qu'avant son premier coup de la journée.

Kuchar (69) jouait dans le dernier groupe d'un tournoi majeur pour la première fois de sa carrière, à 39 ans.

Le Chinois Haotong Li a fini troisième, épatant avec un 63 pour 274, à moins six. Il a inscrit sept oiselets dont les quatre derniers trous, tout en évitant le boguey.

Le champion en titre Henrik Stenson est dans le groupe à moins trois après un 70, pour 277.

Austin Connelly, qui représente le Canada, a trébuché avec un 73 le faisant glisser à 278, à moins deux. Il a été victime de cinq bogueys et un double boguey.