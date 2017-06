La comparution de Tiger Woods reportée

WEST PALM BEACH, Fla. - La comparution du golfeur Tiger Woods pour conduite avec les facultés affaiblies a été reportée au mois d'août.

Des documents judiciaires déposés jeudi démontrent que le juge a annulé son audience du 5 juillet pour la déplacer au 9 août. Aucun autre détail n'a été fourni.



Woods est accusé de conduite avec les facultés affaiblies après que des policiers de Jupiter, en Floride, l'eurent retrouvé endormi au volant de sa Mercedes-Benz vers 2h le 29 mai. Un test d'ivressomètre n'a pu déceler la présence d'alcool, mais Woods a confié aux policiers qu'il avait consommé plusieurs médicaments sous ordonnance, dont le Vicodin et le Xanax.



L'Américain pourrait être admissible à un programme de rééducation si les accusations de conduite avec les facultés affaiblies qui pèsent contre lui sont réduites à celles de conduite dangereuse. Ainsi, il pourrait se retrouver sous probation, en plus d'écoper d'une amende et de devoir respecter diverses conditions - comme participer à un programme de sensibilisation à la conduite avec les facultés affaiblies.



L'avocat de Woods n'a pas répondu à un courriel de l'AP pour commenter la situation.