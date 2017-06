La vidéo de l'arrestation de Tiger Woods est diffusée (vidéo)

(98,5 Sports) - Le service de police du comté de Jupiter, en Floride, a diffusé la vidéo au cours de laquelle le golfeur Tiger Woods a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies.

Sur les images filmées par la caméra de la voiture de police, on voit Woods qui discute avec un constable. Ce dernier lui demande de faire des gestes de routine qu'il a bien du mal à faire.

The Jupiter Police Department has released dashcam video of Tiger Woods' DUI arrest. pic.twitter.com/pFt4QLksqs — GOLF.com (@golf_com) May 31, 2017

Woods, somnolent, n’arrivera pas non plus à réussir avec succès le simple exercice de marcher sur la ligne blanche. Le golfeur ne bouge guère, il a du mal à conserver son équilibre et il titube quand il marche.

Pendant ce test de sobriété, Woods se révèle incapable de poser un pied devant l'autre. Lorsqu'on lui demande de lever la main droite, il lève la gauche avant qu'un policier ne tente de le corriger.

Après un certain temps, ses mains se retrouvent derrière son dos, alors qu'il est mis en état d'arrestation et placé sur la banquette arrière de l'autopatrouille.



La vidéo de l'arrestation a été réalisée au petit matin lundi, après que les policiers de Jupiter eurent remarqué un véhicule Mercedes immobilisé en bordure d'une route dotée de six voies, deux roues dans l'une d'entre elles et deux autres dans une piste cyclable.



Les policiers ont trouvé Woods endormi derrière le volant, selon le rapport de police. Le moteur tournait, les phares de position étaient allumés et le clignotant du côté droit était actionné. Les policiers ont aussi diffusé des photos de son véhicule montrant des crevaisons à deux pneus et de légers dégâts aux pare-chocs avant et arrière.



Lorsqu'un policier demande à Woods d'où il vient, le champion de 14 tournois majeurs déclare: 'L.A.'. Il ajoute quelques instants plus tard se diriger vers le comté d'Orange.



Woods répond 'non' lorsqu'on lui demande s'il a consommé de l'alcool. Lorsqu'il affirme avoir pris des médicaments sous ordonnance, les policiers ont fait le choix de taire leur nom dans la vidéo.

(Avec Associated Press)