Langer profite des erreurs de Singh et remporte le Championnat senior de la PGA

STERLING, Va. — Bernhard Langer a exécuté un parcours presque parfait et il a tiré avantage des erreurs de Vijay Singh pour remporter le Championnat senior de la PGA au Trump National, dimanche. Il s'agissait de son neuvième titre majeur dans le circuit senior, un record.



Ce championnat était le seul qui avait échappé à l'Allemand de 59 ans au cours de la dernière décennie à jouer au sein du circuit des 50 ans et plus. Il avait égalé le record de Jack Nicklaus pour les titres majeurs la semaine dernière lorsqu'il était venu de l'arrière pour l'emporter au Regions Tradition, en Alabama.



Malgré quelques protestataires, le drame est plutôt resté sur le terrain au parcours du club du président des États-Unis Donald Trump, situé le long de la rivière Potomac. Trump, qui revenait d'un séjour de neuf jours à l'étranger, n'a pas assisté à la ronde finale du tournoi.



Langer a commis son seul boguey de la journée au sixième trou et les deux compétiteurs ont été en tête à tête jusqu'au 15e trou, alors que la pluie déferlait sur le terrain et que le vent soufflait dans la direction opposée à celle du reste de la semaine.



Langer a pris les commandes devant Singh en calant un roulé de 12 pieds pour un oiselet au 16e. Singh a permis à son rival de prendre deux coups d'avance en ayant besoin de trois roulés pour trouver la coupe au 17e. Après que Singh eut réussi un oiselet au 18e, Langer est parvenu à terminer sa journée en beauté avec un court roulé pour une normale et la victoire.



≪Je crois que ce qui l'a frustré, c'était mon jeu sur les verts, a avoué Langer. J'ai fait plusieurs coups roulés pour garder le rythme et il n'a pas vraiment fait quelque chose en retour.≫



Il a remis une carte de 68 (moins-4) et a terminé le tournoi avec un pointage cumulatif de moins-18. Singh a joué 70.



≪J'ai manqué plusieurs coups. Si j'avais bien joué, le tournoi aurait pris fin bien avant, a raconté Singh. Mais Bernhard a très bien joué. Il n'a jamais raté un seul coup et il a brillé sur les verts, alors il mérite la victoire.≫



Langer a également remporté le premier tournoi de la saison à Hawaï et il a récolté sa 32e victoire en carrière dans les rangs seniors.



≪Ça signifie beaucoup de remporter deux tournois majeurs à 59 ans, a relaté Langer. Et c'est vraiment génial de surpasser le record de Jack. Nous sommes de bons amis et je l'ai hautement en estime. Lorsque tu peux accomplir quelque chose de similaire à ce qu'il a accompli, ça signifie que c'est quelque chose d'assez spécial.≫



Stephen Ames, de Calgary, a inscrit un score de 74 pour conclure à égalité au 21e rang à moins-3. Rod Spittle, de St. Catharines, en Ontario, a bouclé sa ronde en 77 coups pour aboutir à égalité au 55e rang à plus-4.