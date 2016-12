Le retour au jeu de Tiger Woods devra attendre, puisque le golfeur américain a annoncé lundi qu'il s'est retiré de l'Omnium Safeway qui aura lieu cette semaine.

Woods a expliqué sa décision par le fait que son jeu n'est pas encore à point.



Il prévoit également se retirer de l'Omnium Turkish Airlines en novembre, mais demeure confiant de pouvoir participer au Défi mondial Hero au début de décembre aux Bahamas.



«Après avoir longuement réfléchi, de manière honnête, je dois dire que je ne suis pas prêt à participer à un tournoi du circuit de la PGA ni à me rendre en Turquie, a déclaré Woods par voie de communiqué lundi après-midi. Je suis en santé et je me sens bien, mais mon jeu est vulnérable et n'est pas là où j'aimerais qu'il soit. Il n'est pas à la hauteur de mes attentes, et je ne crois pas qu'il soit à la hauteur des vôtres.»



Vendredi dernier, Woods s'était officiellement inscrit à l'Omnium Safeway, le premier tournoi de la saison 2016-17 du circuit de la PGA. Ce devait être son premier tournoi depuis le Championnat Wyndham en 2015, il y a 14 mois.



Depuis ce temps, Woods a subi une microdiscectomie lombaire, suivie d'une autre intervention chirurgicale, sa troisième en 20 mois. Il a passé la saison 2015-16 en rééducation, puis à peaufiner son jeu.



Woods fut également l'un des adjoints au capitaine des États-Unis, Davis Love III, lors de la Coupe Ryder il y a deux semaines, et vient tout juste d'être nommé adjoint au capitaine des États-Unis, Steve Stricker, pour la Coupe des Présidents en 2017.