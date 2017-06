Les golfeurs en furie contre Donald Trump! (vidéo)

(98,5 Sports) - Tout joueur de golf qui se respecte sait très bien qu'on ne doit pas rouler en voiturette sur les verts... sauf Donald Trump!

Alors qu’ils disputaient une partie de golf sur l’un des magnifiques terrains de golf de Donald Trump le 9 juin dernier, des golfeurs amateurs ont eu toute une surprise lorsque le président américain s’est amené pas très loin d’eux.

Sortant leur téléphone intelligent pour immortaliser ce moment, ces golfeurs ont été choqués de voir que le président, à bord d’une voiturette de golf, a roulé sur un vert, faisant fi d’une règle non écrite bien connue.

Dès que la vidéo a fait son apparition sur les réseaux sociaux, de nombreux golfeurs ont fait part de leur désapprobation quant au geste du président Trump. Comme il jouait sur son propre terrain, peut-être que cela lui donne tous les droits?

Never drive on the green, unless you own the course or are the most powerful man in the world via:@MikeNFrank pic.twitter.com/0MZ5EL4OJL