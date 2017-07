LPGA: Kirk tranche au dernier trou

ONEIDA, Wisconsin - Katherine Kirk a donné la réplique à Ashleigh Buhai en réussissant un oiselet au 18e trou, dimanche, ce qui lui a permis de remporter la Classique Thornberry Creek de la LPGA par un coup.

Détenant une avance de quatre coups sur Buhai avant la ronde finale, Kirk a finalement eu besoin de caler un roulé de 10 pieds pour un oiselet au 18e trou, une normale 4. Kirk a remis une carte de 70 (moins-2) et a terminé à la première édition du tournoi présenté à Thornberry Creek — près de Green Bay — à moins-22.

L'Australienne âgée de 35 ans a ainsi remporté un troisième titre de la LPGA et signé une première victoire en 152 tournois depuis son triomphe à la Classique Navistar en 2010. Elle a aussi remporté l'Omnium canadien féminin en 2008.



Cette victoire a également permis à Kirk d'obtenir un laissez-passer pour l'Omnium féminin des États-Unis, la semaine prochaine.



Buhai a joué 67 pour conclure à moins-21.



La Sud-Coréenne Sei Young Kim a terminé en troisième position à moins-20 à la suite d'une ronde de 63. La Thaïlandaise Pornanong Phatlum a inscrit un score de 62, le meilleur de la semaine, pour conclure en quatrième place à moins-19.



Alena Sharp, de Hamilton, a joué 68 pour terminer à égalité au 20e rang à moins-13. Augusta James, de Bath, en Ontario, et Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, ont joué des rondes respectives de 68 et 69 pour conclure au sein du groupe à égalité en 28e position à moins-11.

Samatha Richdale, de Kelowna, en Colombie-Britannique, a bouclé sa ronde en 78 coups pour aboutir en 76e position à égalité à la normale.

(Avec La Presse canadienne)