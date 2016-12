LPGA: Lydia Ko coupe les liens avec son entraîneur David Leadbetter

ORLANDO, Fla. - Lydia Ko a coupé les liens avec son entraîneur David Leadbetter après trois saisons ensemble.

Leadbetter a confirmé mercredi qu'il ne travaillait plus avec la golfeuse no 1 au monde. Âgée de 19 ans, Ko n'a pas commenté la décision.



Ko s'est tournée vers Leadbetter quand elle s'est installée aux États-Unis. La Néo-Zélandaise travaillait auparavant avec Guy Wilson depuis l'âge de 5 ans. Ko a gagné quatre titres de la LPGA cette saison et a fait grimper son total à 14 victoires en carrière.



Leadbetter a déclaré dans un communiqué que ce changement faisait partie de la réalité de son métier et qu'il souhaitait la meilleure des chances à Ko dans la suite de sa carrière.



Ko a également changé de cadet tard dans la saison, congédiant Jason Hamilton.