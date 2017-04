Tournoi des Maîtres: on va trancher en prolongation

AUGUSTA - Sergio Garcia et Justin Rose étaient dans une impasse après les 72 trous réglementaires au Tournoi des Maîtres, dimanche.

Rose a laissé filer une avance d'un coup quand il a dû se contenter d'un boguey au 17e trou, après avoir visité une fosse de sable.



Il a rejoint Garcia à moins-9 et les deux golfeurs ont inscrit des normales au 18e trou, ratant de peu tour à tour l'objectif.



Toujours en quête d'un premier titre majeur, Garcia a permis à Rose de se forger une avance de deux coups en tête à moins-8 en commettant des bogueys aux 10e et 11e trous.



L'Espagnol de 37 ans a ensuite joué de chance au 13e trou, quand son coup de départ s'est retrouvé dans les plantes à la gauche de l'allée. Il a dû accepter une pénalité d'un coup puisqu'il ne pouvait pas accéder à sa balle, mais il a tout de même trouvé le moyen d'inscrire la normale.



Garcia a réussi un oiselet au 14e trou pour revenir à un seul coup de son rival. Il a ensuite rejoint Rose à moins-9 grâce à un aigle au 15e trou, pendant que Rose réussissait un oiselet.



L'Anglais a toutefois repris les commandes au 16e, après que les deux golfeurs eurent réussi des coups de départ presque parfaits sur la normale-3. Rose a calé son roulé de huit pieds pour un oiselet, mais Garcia a tout juste raté l'objectif sur six pieds.



Rose a triomphé à l'Omnium des États-Unis, en 2013, et aux Jeux olympiques de Rio, l'été dernier.



Pour sa part, Matt Kuchar a laissé sa marque sur la ronde finale en réussissant un trou d'un coup au 16e trou. Cet exploit lui a permis de passer à moins-5 après une ronde de 67 (moins-5), en compagnie de Thomas Pieters (68).



Charl Schwartzel s'est installé seul en troisième position à moins-6 grâce à une ronde de 68.



Adam Hadwin, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, a connu sa meilleure ronde de la semaine en bouclant le parcours en 70 coups pour aboutir à égalité au 36e rang à plus-6.