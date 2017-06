Malgré un 63 de Thomas, le petit gaucher Harman domine à Erin

ERIN, Wisconsin - Brian Harman a remis une carte de 67, moins-5, et il s'est faufilé jusqu'au sommet du classement de l'Omnium des États-Unis, samedi, prenant un coup d'avance sur Justin Thomas, Brooks Koepka et Tommy Fleetwood.

Thomas a cependant volé le spectacle. Il a réussi un aigle au 18e trou, une normale-5, et il a signé seulement la cinquième carte de 63 de l’histoire de l’Omnium américain. Il s’agissait de la 29e inscrite dans un tournoi majeur.

«La fin de ma ronde a été incroyable. J'aimerais en avoir une autre de la sorte», a affirmé Thomas.

Vijay Singh était le dernier golfeur à avoir accompli l’exploit, en 2003 à Olympia Fields.

Thomas a également fracassé le record de l’Omnium des États-Unis pour la meilleure ronde par rapport à la normale. Son moins-9 pour la journée est un coup de mieux que le 63, moins-8, de Johnny Miller à la ronde finale à Oakmont en 1973.

«Je fais maintenant partie de l'histoire et grâce à ça, j'ai une meilleure chance de gagner ce tournoi que lorsque j'ai commencé la journée, a indiqué Thomas. J'avais l'impression que je jouais très bien depuis le début de la semaine, mais je n'avais pas les chiffres pour le montrer. Aujourd'hui, je les ai eus.»



Seulement six joueurs avaient réussi à atteindre moins-10 ou mieux au cours des 116 derniers Omniums des États-Unis.

Cette année, cinq golfeurs se retrouvent dans cette position à Erin Hills.

Harman mène le groupe, à moins-12.

«C'est la première fois que je participe aux rondes du week-end à l'Omnium des États-Unis, a fait savoir Harman. Je vais profiter de ma soirée en famille, mais je suis persuadé que je serai prêt à toute éventualité dimanche. Peu importe si quelque chose de bien ou de mauvais se produit, je vais utiliser cette confiance.»

Aucun des golfeurs dans le top-16 au classement n'a déjà remporté un tournoi majeur.





Koepka a réussi un oiselet au 18e trou et il a terminé sa journée avec un 68. Fleetwood aurait pu prendre les devants, mais son approche au 18e trou a été trop longue et son coup suivant a dépassé le fanion. Il a dû se contenter d’un boguey et il a remis une carte de 68.

Rickie Fowler avait été laissé derrière jusqu’à ce qu’il réussisse trois oiselets consécutifs pour jouer 68. Il complète le top-5, à moins-10.

«Ce sera vraiment une journée amusante pour un de nous, demain. Je suis impatient d'avoir l'occasion de remporter un premier tournoi majeur, a déclaré Fowler. J'ai été en bonne position quelques fois et j'ai eu de bons résultats. J'espère pouvoir terminer le travail.»



En vertu d’une ronde de 68, le Sud-Coréen Si Woo Kim est également au plus fort de la lutte. Kim, qui a remporté le Championnat des joueurs de la PGA le mois dernier, se retrouve seul en sixième position, à moins-9.

Adam Hadwin, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a joué 75 et il a glissé à égalité au 47e échelon, à plus-1.

Patrick Reed est devenu le quatrième golfeur à jouer 65, après Fowler (première ronde), ainsi que Hideki Matsuyama et Chez Reavie (deuxième ronde).

Reed présente une fiche cumulative de moins-8.