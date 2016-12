Maude-Aimée Leblanc continue de bien jouer

KUALA LUMPUR, Malaisie - Amy Yang a signé une carte de 63 (moins-8) pour se hisser en tête à l'issue de la première ronde du tournoi Sime Darby de Malaisie, jeudi, tandis que la Québécoise Maude-Aimée Leblanc s'est révélée la meilleure golfeuse canadienne en vertu d'un score de 69.

Yang a fait fi de la chaleur et de l'humidité pour se forger une avance de deux coups devant l'Américaine Marina Alex. La Sud-Coréenne de 27 ans a réussi des oiselets sur chacune des quatre normales-3 du parcours TPC Kuala Lumpur.



Leblanc, de Sherbrooke, a réussi trois oiselets et aurait pu s'approcher encore davantage de Yang si elle n'avait pas commis un boguey sur le 18e vert, une normale-4. Elle est à égalité en 14e position.



L'Ontarienne Brooke Henderson a suivi un coup derrière après une ronde initiale de 70, en 21e place. L'autre représentante de l'unifolié inscrite à ce tournoi, Alena Sharp, de Hamilton, en Ontario, s'est contentée de la normale (71).



La Chinoise Shanshan Feng, championne en 2014, a complété le premier parcours en 66 coups. Elle est à égalité avec l'Américaine Michelle Wie, la Norvégienne Suzann Pettersen, l'Américaine Mo Martin, l'Espagnole Azahara Munoz et la Sud-Coréenne Jenny Shin.



Wie a d'ailleurs signé sa meilleure carte en plus d'un an. Elle a joué 66, se retrouvant du même coup sous la barre des 70 coups pour la quatrième fois seulement en 68 rondes cette saison. Wie, qui n'a pas triomphé à ses 57 derniers tournois depuis l'Omnium féminin des États-Unis en 2014, vient tout juste de signer une égalité en 10e place la semaine dernière au tournoi Blue Bay de Chine — son meilleur résultat de la campagne.



Lydia Ko a retranché un coup à la normale au 18e trou pour revenir à égalité avec la normale. Elle avait commis un double boguey au deuxième trou, une normale-4. Il s'agit du premier tournoi de la Néo-Zélandaise depuis qu'elle a congédié son cadet.