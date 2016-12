Rod Pampling remet une carte de 60 à Las Vegas

LAS VEGAS - Rod Pampling a remis une carte de 60 (moins-11) et il s'est emparé de la tête de l'Omnium Shriners Hospitals for Children, jeudi.

Pampling a également raté l'occasion de jouer 59 lorsqu'il a réussi une normale lors des deux derniers trous de la première ronde.



L'Australien de 47 ans a réussi deux aigles et sept oiselets sur le TPC Summerlin pour égaler le record du parcours. Il a laissé à court un coup roulé d'une distance de 22 pieds pour un oiselet, au 17e trou, et il en a raté un autre d'une distance de 18 pieds, au dernier trou. Chip Beck avait établi le record du tournoi (59), en 1991, à Sunrise.



Brooks Koepka et John Huh ont tous les deux joué 62 tandis que Billy Horschel a remis une carte de 64. Luke List et Matt Jones ont complété la ronde avec un 65. Jon Rahm était à moins-6 avec deux trous à jouer, mais la ronde a été suspendue en raison de la noirceur.



Koepka a réussi un oiselet lors des deux derniers trous. L'an dernier, il avait remporté l'Omnium Phoenix pour signer une première victoire en carrière et il a montré une fiche de 3-1 pour les États-Unis lors de la dernière Coupe Ryder, disputée il y a un peu plus d'un mois.



Horschel effectue quant à lui un premier départ depuis sa participation au Championnat BMW, en septembre.



Il s'agissait de la meilleure ronde de la carrière de Pampling sur le circuit de la PGA. Ce dernier a remporté deux titres chez les professionnels. Il avait joué 61, l'année dernière, lors de la dernière ronde de l'Omnium d'Australie.



Nick Taylor s'est avéré le meilleur golfeur canadien en vertu d'une ronde de 68. Il est à égalité au 31e rang avec 19 autres joueurs. Ses compatriotes Graham DeLaet (69) et Mackenzie Hughes font partie d'un groupe de golfeurs à égalité en 51e place, à moins-2. Adam Hadwin (70) et David Hearn se retrouvent pour leur part à moins-1.