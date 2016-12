Rory McIlroy visera la victoire à Dubai avec l'objectif de redevenir no 1

DUBAI, Émirats arabes unis ? Rory McIlroy s'est résigné à perdre son titre à l'ordre du mérite Race to Dubai. Mais sa motivation cette semaine est de défendre avec succès son titre au Championnat DP World Tour et de se rapprocher de son objectif de redevenir no 1 mondial.

McIlroy pourrait devancer Jason Day au sommet du classement en remportant le dernier tournoi de la saison du circuit européen. Mais la décision de Russell Knox de déclarer forfait la semaine dernière a réduit la qualité de la compétition et abaissé le nombre de points à l'enjeu.



Si Knox, classé au 18e rang, avait disputé le tournoi, le vainqueur aurait mérité 54 points, suffisamment pour permettre à McIlroy de devancer Day. Le gagnant récoltera plutôt 52 points, ce qui est insuffisant pour McIlroy même advenant une victoire.



Ses chances de bien faire ce week-end semblent très bonnes.

McIlroy, le champion en titre et également vainqueur en 2012 au Jumeirah Golf Estates, ne s'est pas classé dans le top-10 une seule fois en sept présences, terminant à égalité au 11e rang en 2011.



?C'est toujours agréable d'être ici, a-t-il dit. Je garde de très bons souvenirs de cet endroit et je sens que mon jeu est à point. Je me suis assez bien tiré d'affaire sur ce terrain dans le passé et, j'ai espoir, de jouer aussi bien, sinon mieux, cette semaine. Ce serait une façon de terminer l'année sur une bonne note de signer une victoire et de soulever le trophée.?



McIlroy a reconnu qu'il est encore possible de terminer la saison au sommet du classement du circuit européen, mais il sait que c'est improbable.

Il doit gagner et espérer des contre-performances de Henrik Stenson, Danny Willett et Alex Noren, qui sont devant lui au classement de la Race to Dubai.



?Je peux encore mathématiquement gagner, mais ça ne se produira pas, a analysé McIlroy. Je ne retiendrais pas mon souffle. Je pense que les trois gars devant moi jouent du très bon golf, surtout les deux Suédois, Henrik et Alex.



?Alex, avec ce qu'il a accompli ces dernières semaines, Henrik a connu une année fantastique, tout comme Danny, évidemment. Je ne m'attends donc pas à voir ces gars mal jouer cette semaine. Je me concentre seulement à gagner le tournoi et, si j'y parviens, je serai très heureux.?



McIlroy s'est retiré de l'omnium Turkish Airlines, évoquant des questions de sécurité, peu avant le début de l'événement plus tôt ce mois-ci. Cette décision l'a pratiquement exclu de la Race to Dubai.



McIlroy, un Nord-Irlandais, jure qu'il n'a aucun regret.



?Je suis en paix avec ma décision, a-t-il déclaré. Je suis ici depuis quelques semaines. Je me suis entraîné, j'ai eu du plaisir. Je ne regrette rien.?



Bien que la prochaine saison du circuit européen commence en décembre et que celle de la PGA américaine est déjà en cours, McIlroy a confirmé que le Championnat DP World Tour sera son dernier tournoi de l'année. Il a disputé un tournoi en décembre pour la dernière fois en 2013.