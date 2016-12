Scott Piercy conserve la tête au terme d'une deuxième ronde écourtée

NAPA, Calif. - Scott Piercy a réussi un aigle et deux oiselets, vendredi, et il a conservé une avance de deux coups en tête de l'Omnium Safeway.

Le mauvais temps a eu raison des golfeurs alors que la deuxième ronde a été interrompue pendant deux heures 36 minutes. Quand ils ont finalement pu sauter sur le terrain à nouveau, la noirceur a forcé l'arrêt des activités.



Piercy, qui a joué 62 (moins-10) jeudi pour établir un nouveau record de parcours, a amorcé la deuxième ronde en après-midi, alors que le soleil tentait de percer les nuages. Après 30 trous, il se retrouve au premier rang, à moins-14.



Johnson Wagner a temporairement pris les commandes du tournoi, mais il a terminé la journée au deuxième échelon, à moins-12. L'Américain a complété 32 trous. L'Anglais Paul Casey, qui jouait en compagnie de Piercy, occupe la troisième position, à moins-11.



Bill Haas faisait face à un retard de 10 coups avant d'effectuer son premier élan lors de cette nouvelle saison du circuit de la PGA. Il en a cependant fait assez en deux jours pour se retrouver au plus fort de la course.



Haas a dû composer avec un début de ronde difficile et pluvieux, mais il a réussi à remettre une carte de 70 pour se hisser parmi le top-5. Haas est à moins-8, un coup devant J.J. Spaun (67) et deux coups devant Phil Mickelson (69).