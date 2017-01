Tiger Woods en arrache à son retour au jeu

SAN DIEGO - Tiger Woods a connu un dur retour sur le circuit de la PGA, jeudi, à l'Omnium Farmers Insurance.

Woods, qui participe à un premier tournoi de la PGA en 17 mois, s'est effondré sur le neuf de retour du parcours Sud à Torrey Pines. Il a reculé de six coups par rapport à la normale en l'espace de six trous, avant de finir sa journée avec un oiselet pour une ronde de 76 (plus-4).



Il se retrouve à 11 coups du meneur, Justin Rose, qui a inscrit un score de 65 sur le parcours Nord.



Woods a connu des ennuis sur les tertres de départ - il n'a pas atteint les allées après le septième trou - et dans l'herbe longue.



Il a réussi son premier oiselet de la journée au 10e trou. Il en a réussi un deuxième d'affilée au 11e trou, une normale-3, pour ainsi se retrouver sous la normale. Mais les choses ont pris un tournant pour le pire par la suite. Il a atteint le fond du baril au 15e trou, quand son coup de départ est passé par-dessus les gradins et a abouti dans un ravin, ce qui l'a forcé à commettre un double boguey.



«J'ai dû me battre pendant toute la journée, a raconté Woods. Je n'ai pas très bien frappé la balle. Les verts n'étaient pas faciles sur certains roulés. J'ai laissé la ronde me filer entre les doigts lors du neuf de retour.»



Les golfeurs canadiens ont connu une bien meilleure journée, alors qu'Adam Hadwin, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, Brad Fritsch, d'Ottawa, et Graham DeLaet, de Weyburn, en Saskatchewan, se sont insérés dans le top-10.



Hadwin (66), qui signé la neuvième carte de 59 ou moins de l'histoire de la PGA le week-end dernier, se retrouve seul au deuxième rang à un coup de Rose à moins-6. Fritsch (67) fait partie du groupe suivant à égalité au troisième rang à moins-5. DeLaet (68) suit ensuite à égalité au huitième rang à moins-4.



«Je ne veux pas dire que c'était aussi satisfaisant que le 59, mais c'était très satisfaisant», a déclaré Hadwin, dont le score a été le meilleur du jour sur le parcours Sud.



Nick Taylor, d'Abbotsford, a inscrit un score de 69 et Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, a joué 70.