Un 64 pour Michelle Wie à l'Omnium britannique

ST-ANDREWS, Royaume-Uni - Michelle Wie a terminé son parcours, jeudi, avec trois oiselets consécutifs pour un score de 64, huit coups sous la normale, ce qui lui a permis de se hisser en tête à mi-chemin de la première journée de l'Omnium féminin de golf britannique.

Parmi les joueuses ayant pris le départ en matinée, Wie détenait une priorité d'un coup sur la Sud-Coréenne In-Kyung Kim.

Wie n'a pas gagné depuis son triomphe à l'Omnium féminin des États-Unis en 2014 à Pinehurst.



Laura Davies, qui a dû se qualifier lundi pour participer au tournoi, avait retranché six coups à la normale après 14 trous lorsque le jeu a été suspendu en raison du mauvais temps. À la reprise, la Britannique a cependant commis un double boguey au 15e trou, une normale-5, et un boguey au 16e, une normale-4.



So Yeon Ryu, première joueuse mondiale, affichait un dossier d'un coup sous la normale après 15 trous.



La Canadienne Brooke M. Henderson a ramené une carte de 70. Sa compatriote Alena Sharp a joué 71.