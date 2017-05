Un Canadien co-meneur au Championnat des joueurs

PONTE VEDRA, Floride - Le golfeur canadien Mackenzie Hughes n'a commis aucun boguey lors de la première ronde de sa carrière au Championnat des joueurs, jeudi, et il partage le premier rang avec l'Américain William McGirt à l'issue du parcours initial.

Hughes et McGirt, auteur de deux aigles en deuxième moitié de parcours, ont inscrit des scores de 67. Ils détiennent une avance de quatre coups sur un groupe de quatre joueurs, dont l'Espagnol Jon Rahm.

Déjà vainqueur d'un tournoi plus tôt cette saison, Hughes est l'un des quatre golfeurs à avoir complété le premier parcours sans perdre de coups par rapport à la normale.



Hughes, un Ontarien âgé de 26 ans qui en est à sa première année au sein du circuit de la PGA, a réussi deux oiselets sur le neuf d'aller, dont un dès le premier trou, et trois autres au retour.



Ses compatriotes David Hearn (70) et Adam Hadwin (71) ont également joué sous le par tandis que Graham DeLaet a dû se contenter d'une carte de 74.



Comme c'est habituellement le cas, le Stadium Course du TPC Sawgrass a procuré des moments excitants, dont le trou d'un coup de l'Espagnol Sergio Garcia sur le fameux 17e trou, mais aussi des épisodes plus pénibles.

Ce fut notamment le cas pour Adam Scott, qui a terminé sa journée avec deux doubles bogueys consécutifs qui l'ont fait passer de six coups sour la normale — et une avance d'un coup — à une ronde finale de 70, deux sous la normale.