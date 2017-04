Un excellent départ pour Sergio Garcia, qui prend l'avance par deux coups

AUGUSTA, Ga. — Sergio Garcia a réussi deux oiselets tôt dans la ronde finale du Tournoi des Maîtres, un début prometteur pour l'Espagnol toujours en quête d'un premier titre majeur. Il a calé un roulé de cinq pieds au premier trou pour se détacher de l'Anglais Justin Rose. Garcia a creusé l'écart à deux coups en ajoutant un autre oiselet au troisième trou, quand il a envoyé son coup de départ tout juste devant le vert, avant de réussir une approche délicate et un roulé de huit pieds.



Après quatre trous, Garcia détient aussi quatre coups d'avance sur Charley Hoffman et Rickie Fowler. Paul Casey, Adam Scott et Jordan Spieth suivent à cinq coups de la tête.



De son côté, Ernie Els a cheminé vers un pénible 78, lui qui en était peut-être à sa dernière présence à l'événement.



Le Sud-Africain a commis quatre bogueys et deux doubles bogueys, atteignant les 20 coups au-dessus de la normale.



C'était la dernière année où il était inscrit automatiquement au tournoi. Et vu son âge et ses récentes performances, il sait que ce sera difficile d'y mériter sa place à nouveau.



≪C'est très probable que ce soit le dernier, a reconnu Els avant le tournoi. On verra bien. Si je reviens, super. Sinon, j'aurai vécu de belles choses.≫



Els a joué 23 fois à Augusta. Le golfeur de 47 ans a fini deuxième en deux occasions, mais il a raté la qualification pour les rondes du week-end cinq fois depuis 10 ans.