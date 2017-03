Un trou d'un coup et un 61 pour Justin Thomas (vidéo)

MEXICO - Justin Thomas a réussi un trou d'un coup et il a remis une carte de 61 (moins-5) pour passer en tête du Championnat du Mexique, lors d'une journée excitante, samedi.

Thomas a envoyé la balle au fond du trou en utilisant son fer-6 sur une distance de 239 verges, au 13e fanion. Il a conclu sa journée de travail à moins-12 et il détient un coup d'avance sur Dustin Johnson. Thomas compte déjà trois victoires cette saison.

Le trou d'un coup de Thomas:





Johnson a semblé éprouver quelques difficultés avec le terrain. Il a fait la rencontre d'un arbre, samedi. Au 16e trou, sa balle a frappé un arbre et n'est jamais revenue. Après avoir entamé son quatrième coup, la balle est finalement retombée. Il s'en est tiré avec un boguey et il a terminé sa journée en jouant 66.



Phil Mickelson (68) et Rory McIlroy (70) accusent deux coups de retard, laissant place à une ronde finale qui s'annonce excitante.



Le Canadien Mackenzie Hughes a remis une carte de 73 et il est à égalité à la normale, au 38e échelon.