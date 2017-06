Une approche de 60 pieds pour la victoire (vidéo)

Boo Weekley et Jordan Spieth/Photo AP

Boo Weekley et Jordan Spieth/Photo AP

CROMWELL, Conn. - Jordan Spieth a réussi un coup d'éclat lors du premier trou de prolongation et il a battu Daniel Berger pour remporter le Championnat Travelers, dimanche.

Installé dans la fosse de sable aux abords du vert, Spieth a envoyé sa balle directement au fond de la coupe à la suite d'un coup d'approche d'une distance de 60 pieds.

Le Texan de 23 ans et Tiger Woods sont désormais les seuls joueurs de l'ère moderne à avoir remporté 10 victoires avant l'âge de 24 ans. Woods avait triomphé 15 fois avant de fêter son 24e anniversaire de naissance.

Spieth a mené le tournoi d'un bout à l'autre sur le parcours du TPC River Highlands. Il détenait une avance d'un coup au terme des trois premières rondes et il a complété la quatrième en remettant une carte de 70. Il se retrouvait à égalité au sommet du classement avec Berger, qui a réussi un oiselet lors de trois de ses six derniers trous pour jouer 67. Les deux golfeurs montraient un pointage cumulatif de moins-12.



Berger, qui avait gagné à Memphis il y a deux semaines, a tout juste raté un coup roulé d'une distance de 50 pieds au 18e trou. Ce qui aurait forcé la tenue d'un deuxième trou de prolongation.



Charley Hoffman (66) et Danny Lee (67) ont partagé la troisième place, à moins-10.



David Hearn (69) a été le meilleur Canadien à ce tournoi. Il a terminé à égalité au huitième échelon avec cinq autres golfeurs, à moins-8.



Mackenzie Hughes (66) a conclu le tournoi à égalité en 17e position, à moins-6, Graham DeLaet (68) s'est contenté de la 26e place, à moins-5, Brad Fritch (68) s'est emparé du 43e rang, à moins-3, tandis qu'Adam Hadwin (71) a pris le 57e échelon, à moins-1.