Une troisième position pour Henderson à Taïwan

TAIPEI, Taïwan - La Canadienne Brooke Henderson a joué 70 (moins-2) lors du dernier parcours, dimanche, pour conclure au troisième rang du Championnat de de golf de Taïwan, qui a été remporté par la Sud-Coréenne Ha Na Jang.

Henderson, une Ontarienne âgée de seulement 19 ans, a réussi des oiselets lors des deux derniers trous pour compléter le tournoi à égalité à moins-10 en compagnie de la Sud-Coréenne Hyo Joo Kim (69)



Pour sa part, Jang a bravé le vent et la pluie pour vaincre Shanshan Feng par un coup, savourant du même coup sa troisième victoire cette saison sur le circuit de la LPGA.



La Sud-Coréenne âgée de 24 ans disposait de huit coups d'avance sur Feng après avoir signé un oiselet au sixième vert, mais elle a commis deux bogueys lors des trois trous suivants et a finalement dû se contenter d'un score de 71.



Feng a joué 66. La golfeuse chinoise s'est approchée à deux coups de Jang en calant un coup d'approche pour un oiselet d'une distance de 35 pieds au 15e trou, une normale-4. Elle a ensuite failli faire disparaître sa balle au fond de la coupe pour un aigle en effectuant une sortie de fosse de sable au 18e trou, une normale-5.



Jang a alors raté son coup roulé de 15 pieds par quelques pouces, mais elle s'est mise à danser sur le vert après avoir poussé sa balle dans le trou pour confirmer son triomphe.



Jang a conclu le tournoi à moins-17 (271).



La Taïwanaise Candie Kung (69), la Sud-Africaine Lee-Anne Pace (71) et la Sud-Coréenne Hee Young Park (72) ont complété la compétition à moins-9, un coup derrière Henderson et Kim.



L'autre représentante de l'unifolié inscrite à ce tournoi, Alena Sharp, a joué 70 pour se retrouver à égalité en 41e place à plus-1 au cumulatif.



Jang avait obtenu sa première victoire sur le circuit en février en Floride, puis elle avait enregistré sa deuxième trois tournois plus tard, à Singapour.