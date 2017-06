Vijay Singh devance Bernhard Langer par un coup après trois rondes en Virginie

STERLING, Va. — Vijay Singh a exploité sa puissance sur un parcours ramolli par la pluie au Trump National, samedi, et sa ronde de 67 (moins-5) lui a permis de s'installer en tête après trois rondes au Championnat senior de la PGA, un coup devant Bernhard Langer. Âgé de 54 ans, Singh affiche un pointage cumulatif de moins-10 sur les normales-5 depuis le début de la semaine sur le parcours de 7100 verges en bordure de la rivière Potomac. Il a régulièrement dominé Langer, 59 ans, par plus de 30 verges sur les coups de départ et son oiselet au 18e trou, une normale-5, lui a permis de passer à moins-15.



Langer est toujours en bonne posture malgré une journée difficile selon ses standards élevés. Après avoir atteint 33 des 36 verts en coups réglementaires lors des deux premières rondes, il en a atteint seulement 11 sur 18 en coups réglementaires lors de la troisième ronde. Il a tout de même remis une carte de 70.



Stephen Ames, de Calgary, a bouclé sa ronde en 68 coups pour grimper à égalité au 15e rang à moins-5. Rod Spittle, de St. Catharines, en Ontario, se retrouve à égalité au 32e rang à moins-1 après une ronde de 70.