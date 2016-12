Woosnam, Love III, Mallon et Ochoa au panthéon du golf

ST. AUGUSTINE, Floride - Le Gallois Ian Woosnam, Davis Love III et Meg Mallon, des États-Unis, et la Mexicaine Lorena Ochoa ont été sélectionnés pour le Temple de la renommée du golf.

En plus de ces quatre golfeurs, l'ex-columnist du London Sunday Times et commentateur de la BBC Henry Longhurst sera également intronisé.

La cérémonie aura lieu le 26 septembre prochain, à New York.



Les cinq nouveaux membres ont été sélectionnés par un comité de 16 personnes, mené par Jack Nicklaus, Nancy Lopez, Gary Player et Annika Sorenstam, en plus de neuf administrateurs et trois journalistes.



Woosnam est un ex-numéro un mondial qui a remporté le Tournoi des Maîtres en 1991. Love a signé 20 victoires sur le circuit de la PGA. Mallon a remporté 18 tournois de la LPGA, tandis qu'Ochoa a terminé 27 fois au sommet du classement dont deux fois en tournois majeurs. Elle s'est retirée alors qu'elle occupait le premier rang mondial.