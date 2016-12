Yang creuse l'écart en Malaisie; Leblanc trébuche

KUALA LUMPUR, Malaisie - Amy Yang a calé un coup de cocheur d'allée pour un aigle au 11e trou et elle a creusé l'écart en tête à trois coups, vendredi, à l'issue d'une journée chaude, humide et orageuse au tournoi Sime Darby de Malaisie.

La Sud-Coréenne de 27 ans a remis une carte de 69 (moins-2) afin de se hisser à moins-10 (132) au terme des deux premières rondes présentées sur le parcours TPC Kuala Lumpur. Son coup de cocheur d'allée de 125 verges au 11e trou a atterri à l'avant du vert, avant de doucement rouler au fond du trou.



Anna Nordqvist, Mi Jung Hur et Candie Kung sont à égalité en deuxième place après que la ronde ait été retardée d'une heure et 43 minutes en raison des orages - une pluie abondante a balayé le secteur. Le dernier groupe était alors dans l'allée du 16e trou.



Au lendemain d'une ronde de 63 qui l'a empêchée d'égaler son propre record de parcours par un coup, Yang a joué la normale sur chacun des 10 premiers trous avant de réaliser son aigle. Elle a commis son premier boguey de la semaine trois trous plus tard, en frappant sa balle dans un obstacle d'eau au 14e, une normale-4. Après l'interruption causée par la pluie - qui lui a permis de dîner -, elle a calé un roulé de 20 pieds pour un oiselet au 16e, une normale-5.



Michelle Wie a complété le parcours en 70 coups, après avoir signé une carte de 66 la veille, pour aboutir à quatre coups de Yang.



Maude-Aimée Leblanc, qui avait joué 69 en première ronde, a trébuché et présenté un score de 76 vendredi. La Sherbrookoise a ainsi dégringolé de la 14e à la 49e place, à plus-3 (145) au cumulatif.



Les choses n'ont guère été mieux pour ses compatriotes Alena Sharp (75) et Brooke Henderson (79), qui sont respectivement à plus-4 (146) et plus-7 (149) après 36 trous.