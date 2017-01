100 ans de la LNH: des gardiens sans masque aux tirs de barrage!

MONTRÉAL - S'il n'y avait pas eu de changements dans la LNH au cours des 100 dernières années, les joueurs peu protégés dotés de bâtons de bois découpés en une seule pièce tenteraient encore de percer les défensives adverses sans passer la rondelle vers l'avant ni prendre un élan pour décocher un lancer.

Heureusement, ce sport a connu son lot d'innovations.



Certaines d'entre elles ont germé afin de rendre le sport plus divertissant, alors que d'autres avaient comme objectif de le rendre plus sécuritaire et parfois, bien malgré elles, les innovations ont empêché les meilleures équipes et les meilleurs joueurs d'avoir un avantage sur les autres.



Voici quelques-unes d'entre elles qui ont marqué l'histoire de la ligue jusqu'ici: